DPA сообщил об инциденте с российским кораблем и вертолетом бундесвера

О произошедшем упомянула немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе, не приведя деталей, уточняет агентство. Она обвинила Россию и ее союзников в увеличении количества гибридных атак на такие объекты. Упоминание инцидента с кораблем прозвучало в качестве примера такой атаки, наряду с разрывами кабелей и нарушением работы системы позиционирования GPS, но министр не уточнила, когда произошел инцидент.