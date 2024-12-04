DPA сообщил об инциденте с российским кораблем и вертолетом бундесвера

В Балтийском море экипаж российского корабля открыл огонь сигнальными боеприпасами по вертолету Бундесвера, пишет сообщает агентство DPA в X. По его данным, вертолет выполнял разведывательный полет.
О произошедшем упомянула немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе, не приведя деталей, уточняет агентство. Она обвинила Россию и ее союзников в увеличении количества гибридных атак на такие объекты. Упоминание инцидента с кораблем прозвучало в качестве примера такой атаки, наряду с разрывами кабелей и нарушением работы системы позиционирования GPS, но министр не уточнила, когда произошел инцидент.
Бербок рассказала о необходимости усилить наблюдение за трубопроводами и сетевыми кабелями в Балтийском море, расширить патрулирование для защиты критически важной инфраструктуры.
РБК направил запрос в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, в пресс-службу Бундесвера и в МИД Германии.
В середине ноября заметили повреждение подводных кабелей связи между Литвой и Швецией (BCS East-West Interlink) и между Финляндией и Германией (C-Lion1) 17 и 18 ноября. В руководстве ЕС допускали неслучайность произошедшего в связи с наличием «улик», под подозрение попало китайское судно. К началу декабря финская сторона сообщила, что причиной стали строительные работы, а не диверсия.
Российские власти отрицают все обвинения в свой адрес по поводу организации диверсий, их Кремль называет голословными.