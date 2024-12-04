Мужчина погиб при пожаре в квартире на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Квартира загорелась в доме на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. В результате пожара погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Личность погибшего сейчас устанавливается. Спасателям удалось эвакуировать девять человек, в том числе трех детей. Огнеборцы потушили пламя на площади 5 «квадратов».
«Предварительная причина — неосторожность при курении погибшего. Жилье не было оборудовано пожарным извещателем», — уточнили в ведомстве.
Ранее мы писали о в Выксе: возможной причиной смертельного пожара также стало неосторожное курение.