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Мужчина погиб при пожаре в квартире на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Девять человек удалось эвакуировать.

Квартира загорелась в доме на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. В результате пожара погиб мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Личность погибшего сейчас устанавливается. Спасателям удалось эвакуировать девять человек, в том числе трех детей. Огнеборцы потушили пламя на площади 5 «квадратов».

«Предварительная причина — неосторожность при курении погибшего. Жилье не было оборудовано пожарным извещателем», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы писали о в Выксе: возможной причиной смертельного пожара также стало неосторожное курение.

МЧС
пожары