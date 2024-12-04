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В Чусовом почтили память жертв обрушения бассейна «Дельфин»

Трагедия 19 лет назад унесла жизни 14 человек.

Источник: администрация Чусовского городского округа

В Чусовом почтили память погибших земляков. В этот день, 4 декабря 2005 года, при обрушении кровли бассейна «Дельфин» погибли 14 человек, включая 10 детей.

В администрации Чусового отметили, унесшая жизни и искалечившая судьбы 56 человек трагедия навсегда оставила неизгладимый след в истории города.

«Сегодня, почти два десятилетия спустя, боль от произошедшего не утихает. Мы помним каждую жертву, каждый загубленный детский смех, каждую искалеченную судьбу. Наша память — дань уважения погибшим и сочувствие их родным и близким, которые до сих пор живут с нестерпимой болью утраты», — говорится в сообщении администрации Чусовского городского округа.

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