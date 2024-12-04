В Чусовом почтили память жертв обрушения бассейна «Дельфин»

«Сегодня, почти два десятилетия спустя, боль от произошедшего не утихает. Мы помним каждую жертву, каждый загубленный детский смех, каждую искалеченную судьбу. Наша память — дань уважения погибшим и сочувствие их родным и близким, которые до сих пор живут с нестерпимой болью утраты», — говорится в сообщении администрации Чусовского городского округа.