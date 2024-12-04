Врач в Уфе перечислил продукты, помошающие сохранить молодость

Стало известно, что жителям Башкирии стоит есть, чтобы сохранить молодость и избежать скрытого голода. По словам выступавшего в Уфе микробиолога Дмитрия Алексеева, людям свойственно есть продукты, содержащие короткие углеводы, которыми наедаешься, но пользы они не несут. Такое состояние носит название «скрытый голод».