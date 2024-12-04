Врач в Уфе перечислил продукты, помошающие сохранить молодость

Стало известно, что жителям Башкирии стоит есть, чтобы сохранить молодость и избежать скрытого голода. По словам выступавшего в Уфе микробиолога Дмитрия Алексеева, людям свойственно есть продукты, содержащие короткие углеводы, которыми наедаешься, но пользы они не несут. Такое состояние носит название «скрытый голод».
Чтобы восполнить дефицит пищевых волокон, жителям Башкирии стоит есть больше овощей, выращенных на собственной грядке, добавлять йодированную соль в пищу, а также пить чай или кофе, которые богаты полифенолами, полезными для кишечника.
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