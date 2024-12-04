8 человек бесследно исчезли в Волгоградской области

Статиску своей работы за последний осенний месяц предоставили влоонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Из числа пропавших найдены живыми 20 человек, найден погибшими — 3, не найдены— 8 и их поиски продолжаются, не подтвержденные заявки — 2, личность установлена — 1, родные найдены — 1, доставлен к месту проживания — 2.