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ГАИ оштрафовала женщину, которая спасала собаку и попала под авто под Россонами

Женщина попала под машину, спасая собаку на трассе в Россонском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Россонском районе женщина попала под машину, когда хотела спасти свою собаку, рассказали в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла на трассе Р-24, направлением Полоцк — Россоны, недалеко от деревни Янковичи. Днем 56-летняя женщина ожидала автобус на остановке, потом перешла на другую сторону дороги. А увидев, что ее собака оказалась на противоположной стороне дороги, женщина бросилась ее спасать. В итоге белоруска не увидела приближавшуюся машину и попала под колеса.

Серьезных травм в результате ДТП никто не получил.

Однако ГАИ привлекла к ответственности пешехода (ч.3 ст. 18.20 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) и оштрафовали на три базовые величины (120 белорусских рублей в декабре 2024-го).

Тем временем в Гомеле следователи в ходе эксперимента выяснили, что тракторист, сбивший велосипедистку не виноват: «Велосипед ехал быстрее трактора».

Еще водитель Daihatsu пострадала в жестком ДТП со Skoda в Минске.