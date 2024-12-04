ГАИ оштрафовала женщину, которая спасала собаку и попала под авто под Россонами

Авария произошла на трассе Р-24, направлением Полоцк — Россоны, недалеко от деревни Янковичи. Днем 56-летняя женщина ожидала автобус на остановке, потом перешла на другую сторону дороги. А увидев, что ее собака оказалась на противоположной стороне дороги, женщина бросилась ее спасать. В итоге белоруска не увидела приближавшуюся машину и попала под колеса.