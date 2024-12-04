ГАИ оштрафовала женщину, которая спасала собаку и попала под авто под Россонами

В Россонском районе женщина попала под машину, когда хотела спасти свою собаку, рассказали в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла на трассе Р-24, направлением Полоцк — Россоны, недалеко от деревни Янковичи. Днем 56-летняя женщина ожидала автобус на остановке, потом перешла на другую сторону дороги. А увидев, что ее собака оказалась на противоположной стороне дороги, женщина бросилась ее спасать. В итоге белоруска не увидела приближавшуюся машину и попала под колеса.
Серьезных травм в результате ДТП никто не получил.
Однако ГАИ привлекла к ответственности пешехода (ч.3 ст. 18.20 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) и оштрафовали на три базовые величины (120 белорусских рублей в декабре 2024-го).
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