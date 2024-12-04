Глава СКР поручил доложить о расследовании гибели ребенка в санатории Сочи

По данным следствия, в мае 2024 года семья из трех человек, включая 34-летнего отца, матери и сына, проводили время на территории санатория. Родители играли в теннис, а ребенок находился неподалеку.
Как уточнили в СКР, мальчик решил выбежать на поле и столкнулся с металлической ручкой, предназначенной для натяжения теннисной сетки. Механизм повредил внутренние органы ребенка, и, несмотря на срочную помощь медперсонала санатория, спасти его не удалось.
Отец ребенка заявил о врачебной халатности, подав жалобу на результаты расследования уголовного дела. Господин Бастрыкин поручил проверить изложенные факты и доложить о принятых мерах.