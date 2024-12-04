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Глава СКР поручил доложить о расследовании гибели ребенка в санатории Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления ведомства Андрею Маслову представить доклад по делу о гибели шестилетнего мальчика в Сочи. Инцидент произошел в одном из санаториев курорта, сообщает информационный центр СК.

По данным следствия, в мае 2024 года семья из трех человек, включая 34-летнего отца, матери и сына, проводили время на территории санатория. Родители играли в теннис, а ребенок находился неподалеку.

Как уточнили в СКР, мальчик решил выбежать на поле и столкнулся с металлической ручкой, предназначенной для натяжения теннисной сетки. Механизм повредил внутренние органы ребенка, и, несмотря на срочную помощь медперсонала санатория, спасти его не удалось.

Отец ребенка заявил о врачебной халатности, подав жалобу на результаты расследования уголовного дела. Господин Бастрыкин поручил проверить изложенные факты и доложить о принятых мерах.

СК