Чёрным старателям вынесли приговор в Астане

Обвинителю в суде удалось доказать, что 12 участников организованной преступной группы занимались незаконной добычей и переработкой золотосодержащей руды, а также кустарным производством ювелирных изделий. Поддельные украшения из золота реализовывались на рынках и в ювелирных магазинах страны.