В Сызрани приговорен к 6 годам колонии виновник ДТП с тремя погибшими

Трагедия случилась 6 декабря 2023 года автомобильной дороге М-5 «Урал». Осужденный, находившийся за рулём «Лады Приоры», выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийно-опасную ситуацию для «Лады Гранты», водитель которой, пытаясь избежать столкновения, резко затормозил, от чего «Гранту» вынесло на встречку под грузовик. Полученные в ДТП водителем «Гранты» и двумя его пассажирами оказались смертельными. Они скончались.