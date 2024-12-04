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В Сызрани приговорен к 6 годам колонии виновник ДТП с тремя погибшими

Виновник смертельного ДТП — житель посёлка Варламово Сызранского района, приговорён к шести годам колонии с трёхгодичным лишением водительских прав.

Осужденный признан Сызранским районным судом виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трёх человек.

Трагедия случилась 6 декабря 2023 года автомобильной дороге М-5 «Урал». Осужденный, находившийся за рулём «Лады Приоры», выехал на полосу встречного движения, чем создал аварийно-опасную ситуацию для «Лады Гранты», водитель которой, пытаясь избежать столкновения, резко затормозил, от чего «Гранту» вынесло на встречку под грузовик. Полученные в ДТП водителем «Гранты» и двумя его пассажирами оказались смертельными. Они скончались.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Самарской области.