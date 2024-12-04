«Пыталась спасти сына, но не смогла»: в Башкирии пожар унес жизни малыша и пожилой женщины

Пламя быстро распространилось по дому, несмотря на то, что он был построен из кирпича, внутри лестницы и перекрытия были деревянными. Огонь достиг второго этажа, где проживала еще одна многодетная мама с тремя детьми. 30-летняя Ника И. во время пожара успела вывести двоих детей на улицу и вернулась за третьим, но не нашла его. Молодая женщина стала терять сознание от дыма и решила выбить окно, чтобы выбраться. Она спрыгнула со второго этажа. Ей удалось выжить, сейчас она находится в реанимации. Помимо острого отравления, у пострадавшей колото-резаные раны плеча.