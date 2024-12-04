«Пыталась спасти сына, но не смогла»: в Башкирии пожар унес жизни малыша и пожилой женщины

В селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии случилась трагедия — поздним вечером, 1 декабря в результате масштабного пожара в многоквартирном доме погибли четырехлетний ребенок и 81-летняя женщина. Инцидент произошел на улице Горького.
ПОГИБЛИ ДВОЕ: МАЛЕНЬКИЙ РЕБЕНОК И ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА.
По информации МЧС Башкирии огонь вспыхнул около 19:00 на первом этаже двухэтажного здания. Загорелась квартира многодетной семьи на первом этаже, огонь быстро распространился на соседние квартиры, общие коридоры и крышу дома. Только благодаря сработавшему пожарному извещателю беременная женщина и трое детей смогли спастись. Хозяйка квартиры заметила, как загорелся натяжной потолок, и, не теряя ни минуты, вывела детей на улицу. Предупредить соседей о пожаре женщина просто не успела — дом вспыхнул как спичка.
Пламя быстро распространилось по дому, несмотря на то, что он был построен из кирпича, внутри лестницы и перекрытия были деревянными. Огонь достиг второго этажа, где проживала еще одна многодетная мама с тремя детьми. 30-летняя Ника И. во время пожара успела вывести двоих детей на улицу и вернулась за третьим, но не нашла его. Молодая женщина стала терять сознание от дыма и решила выбить окно, чтобы выбраться. Она спрыгнула со второго этажа. Ей удалось выжить, сейчас она находится в реанимации. Помимо острого отравления, у пострадавшей колото-резаные раны плеча.
— Жизням ее двоих детей ничего не угрожает, — сообщают в администрации сельсовета. — Один ребенок вне опасности, у второго легкое отравление.
Возгорание произошло поздно вечером. Фото: МЧС России по РБ.
Прибывшие на место пожарные тут же кинулись туда, где находился четырехлетний мальчик. Спасатели нашли его без сознания и вытащили на улицу, где медики констатировали смерть ребенка. На первом этаже спасатели также обнаружили тело 81-летней женщины, которая задохнулась угарным газом.
Сейчас с двумя выжившими детьми Ники находится бабушка, пока врачи борются за жизнь их мамы. Судя по тому, что молодая мать пыталась в одиночку спасти троих детей, воспитывает она их тоже одна. О семейном положении и отце детей нет никакой информации.
ВЕРСИИ ПРОИЗОШЕДШЕГО.
Новость о пожаре, который унес жизни ребенка и пожилой жительницы, распространилась по социальным сетям. Комментаторы под постами сочувствуют матери, потерявшей дом и своего ребенка. Некоторые предположили, что причиной возгорания могла стать электрическая гирлянда, которая мгновенно вспыхнула, и огонь перекинулся на натяжной потолок. Также среди версий — короткое замыкание, что звучит логично: двухэтажка довольно старая — 1960 года постройки.
— Какое горе! Не приведи Господь испытать такое! — пишет в соцсетях Анна Г.
— Лети, маленький ангелочек! Очень жаль невинного малыша! — комментирует Элиза Л.
— В таком старом доме, скорее всего, проводка сгнила, и произошло замыкание. Они же десятилетиями без капремонта стоят, подвергая риску жильцов! Всех бы пересажать за халатность! — отвечает Руслан М.
— Ужасное горе для матери! Соболезную! — скорбит жительница Нефтекамска Галина Д.
ВСЕСТОРОННЯЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ.
Погорельцам оказывается психологическая помощь. Власти района организовали сбор средств. Также работает штаб, который организовал сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Власти также пообещали оплатить госпошлину за всех пострадавших, чьи документы сгорели.
Правоохранительные органы проводят расследование. Фото: Прокуратура Башкирии.
— В настоящее время развернут пункт временного проживания на базе муниципальной гостиницы, в которой возможно разместить 20 человек. Все жильцы дома решили проживать у родственников, — сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА МОГ СТАТЬ ТЕЛЕВИЗОР.
Известно, что в сгоревшем доме проживали 29 человек, среди которых почти половина — несовершеннолетние дети. Как рассказали в администрации, в квартире на первом этаже мог загореться телевизор, однако расследование все еще ведется.
— Предварительно возможной причиной пожара является техника, которая была в квартире, — рассказали в администрации Краснохолмского сельсовета. — В доме по проводке никаких проблем не было. Всего огнем были повреждены шесть квартир и крыша дома, площадь пожара составила 900 квадратных метров.
ОФИЦИАЛЬНО.
— После ликвидации пожара и производства осмотра места происшествия будет назначен комплекс судебных экспертиз, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, — сообщили в Следкоме.
В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств и причин случившегося. На место происшествия выезжал инструктор Госкомитета РБ по ЧС с целью изучения обстоятельств пожара и дальнейшего анализа по недопущению подобных случаев. По предварительной информации ведомства, причиной возгорания стала неисправная проводка.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил главе Калтасинского района Забиру Габдуллину организовать помощь погорельцам, а также организовать похороны погибшего четырехлетнего мальчика.
Нефтекамским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
— Следователи проводят дальнейшие следственные действия, направленные на расследование всех происшествий и на сборе доказательной базы, — сообщает пресс-служба Следкома Башкирии.