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Контрафакт алкоголя и табака на 1 млн рублей изъяли у жителя Ростовской области

Житель Ростовской области попал под следствие из-за подпольных товаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области у мужчины изъяли партию немаркированных сигарет и алкоголя на 1 млн рублей. Теперь нарушителя подозревают в незаконном обороте товаров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по донскому региону.

Всего во время обыска нашли около 2 тысяч бутылок алкоголя, несколько канистр этилового спирта и больше 6,5 тысячи сигаретных пачек.

— Задержанный — ранее несудимый 50-летний житель Егорлыкского района. Предварительно, он купил подпольный товар у третьих лиц и перевез все в две торговые точки родственника на территории станицы Егорлыкской. После этого началась продажа местному населению, — рассказали в полиции.

Когда серую схему раскрыли, предприниматель во всем сознался, было возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Сейчас бизнесмен находится под подпиской о невыезде.