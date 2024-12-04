Контрафакт алкоголя и табака на 1 млн рублей изъяли у жителя Ростовской области

— Задержанный — ранее несудимый 50-летний житель Егорлыкского района. Предварительно, он купил подпольный товар у третьих лиц и перевез все в две торговые точки родственника на территории станицы Егорлыкской. После этого началась продажа местному населению, — рассказали в полиции.