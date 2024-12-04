В Перми сошел с рельсов трамвай маршрута № 5

В Перми день 4 декабря войдет в историю города как рекордсмен по числу ДТП. Утром массовая автоавария сковала движение на Красавинском мосту. В конце рабочего дня сошел с рельсов трамвай.
В городском департаменте транспорта «КП-Пермь» сообщили, что в 17:45 на ул. Петропавловской произошел сход с рельсов вагона трамвая, следующего по маршруту № 5.
«При сходе с трамвая рельсов никто не пострадал. Аварийная бригада работает на месте для устранения неполадок и выявления причин», — пояснили в городском ведомстве.
На ул. Петропавловской задержка движения трамваев № 4, № 5, № 7 и № 11.
Полиция рассказала о причинах дорожных пробок у Красавинского моста в Перми. Масштабный затор произошел из-за массового ДТП с шестью автомобилями.