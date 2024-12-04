Автобус загорелся в центре левобережья Астаны

«В эти минуты столичные огнеборцы тушат загорание автобуса по проспекту Мангилик ел района Есиль».
Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.
Позже стало известно, что пожар локализован.
В Астане на левом берегу 4 декабря загорелся маршрутный автобус, сообщает Zakon.kz.
«В эти минуты столичные огнеборцы тушат загорание автобуса по проспекту Мангилик ел района Есиль».
Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.
Позже стало известно, что пожар локализован.