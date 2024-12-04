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Автобус загорелся в центре левобережья Астаны

В Астане на левом берегу 4 декабря загорелся маршрутный автобус, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

«В эти минуты столичные огнеборцы тушат загорание автобуса по проспекту Мангилик ел района Есиль».

говорится в сообщении МЧС РК.

Обстоятельства инцидента уточняются. Информации о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве.

Позже стало известно, что пожар локализован.

МЧС