В Севастополе столкнулись «скорая» и четыре иномарки

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля «ВАЗ 2102» выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes-Benz, в результате чего два человека погибли. До этого похожая авария случилась в Бахчисарайском районе. Водитель «ВАЗ 2101» выехал на «встречку» и столкнулся с иномаркой. Два человека погибли.