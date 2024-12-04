В Севастополе столкнулись «скорая» и четыре иномарки

Авария произошла на перекрёстке улиц Багрия и Коли Пищенко в 15:09. Столкнулись «скорая» под управлением 34-летнего водителя и автомобиль Land Rover, за рулём которого был 62-летний водитель.
Из-за удара «скорая» опрокинулась и продолжила движение прямо, где произошло столкновение с остановившимися на перекрестке автомобилями Daewoo, Mitsubishi и Škoda Octavia.
В результате ДТП пострадавших нет, все водители были трезвыми.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля «ВАЗ 2102» выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes-Benz, в результате чего два человека погибли. До этого похожая авария случилась в Бахчисарайском районе. Водитель «ВАЗ 2101» выехал на «встречку» и столкнулся с иномаркой. Два человека погибли.