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В Севастополе столкнулись «скорая» и четыре иномарки

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля скорой медицинской помощи и четырёх иномарок в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Авария произошла на перекрёстке улиц Багрия и Коли Пищенко в 15:09. Столкнулись «скорая» под управлением 34-летнего водителя и автомобиль Land Rover, за рулём которого был 62-летний водитель.

Из-за удара «скорая» опрокинулась и продолжила движение прямо, где произошло столкновение с остановившимися на перекрестке автомобилями Daewoo, Mitsubishi и Škoda Octavia.

В результате ДТП пострадавших нет, все водители были трезвыми.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля «ВАЗ 2102» выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes-Benz, в результате чего два человека погибли. До этого похожая авария случилась в Бахчисарайском районе. Водитель «ВАЗ 2101» выехал на «встречку» и столкнулся с иномаркой. Два человека погибли.