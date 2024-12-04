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На Шолохова в Ростове из-за ДТП оказалось парализовано движение машин

Дорожный затор собрался на проспекте Шолохова в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 4 декабря на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону собрался дорожный затор. По словам очевидцев, движение осложнили сразу два ДТП.

Однако к этому моменту на электронных картах указана только одна авария. Машины сейчас стоят примерно от Пролетарского кладбища до Октябрьской площади, это рядом со стадионом «Олимп-2» и парком имени Николая Островского. Пробка растянулась почти на 2 км.

Отметим, также сложности с проездом наблюдаются на 14-й Линии, пересекающей проспект Шолохова. В целом по городу дорожная обстановка оценивается в 6 баллов.

Напомним, также сегодня пробки были на двух улицах Ростова из-за упавшего катка.