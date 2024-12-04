На Шолохова в Ростове из-за ДТП оказалось парализовано движение машин

Однако к этому моменту на электронных картах указана только одна авария. Машины сейчас стоят примерно от Пролетарского кладбища до Октябрьской площади, это рядом со стадионом «Олимп-2» и парком имени Николая Островского. Пробка растянулась почти на 2 км.