На Шолохова в Ростове из-за ДТП оказалось парализовано движение машин

Вечером 4 декабря на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону собрался дорожный затор. По словам очевидцев, движение осложнили сразу два ДТП.
Однако к этому моменту на электронных картах указана только одна авария. Машины сейчас стоят примерно от Пролетарского кладбища до Октябрьской площади, это рядом со стадионом «Олимп-2» и парком имени Николая Островского. Пробка растянулась почти на 2 км.
Отметим, также сложности с проездом наблюдаются на 14-й Линии, пересекающей проспект Шолохова. В целом по городу дорожная обстановка оценивается в 6 баллов.
Напомним, также сегодня пробки были на двух улицах Ростова из-за упавшего катка.