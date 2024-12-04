Пьяный 38-летний житель Бреста разбил Lexus бывшей жены, бросая в него кирпичи

38-летний житель Бреста разбил Lexus бывшей жены кирпичами. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад в милицию Бреста обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина указала, что некто неизвестный повредил крышу принадлежащего ей автомобиля Lexus, общая сумма ущерба оценивается в 2000 рублей.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа по горячим следам нашла причастного к ЧП, им оказался 38-летний экс-супруг заявительницы.
Фигурант пояснил: отдыхал в одном из увеселительных заведений Бреста, употреблял алкоголь, «набрался смелости и решил отомстить своей бывшей возлюбленной».
Он оказался у дома бывшей жены, нашел во дворе кирпичи и начал кидать их на предворовую территорию, где находился Lexus. В какой-то момент один из кирпичей повредил крышу автомобиля.
Фигурант, давая показания, не смог объяснить мотивы своей агрессии, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения.
Уголовное дело возбуждено по факту умышленного повреждения имущества.
Ранее мы писали о том, что в Минске водитель Daihatsu пострадала из-за водителя Skoda, не уступившего дорогу (ДТП случилось на улице Корженевского — читать далее здесь).