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Медсестры роддома накормили ребенка молоком чужой женщины с ВИЧ

Жительница Петропавловска-Камчатского обвинила медсестер в том, что они заразили ее новорожденную дочь ВИЧ.

Источник: AP 2024

Как сообщает Телеграм-канал Mash, девочка родилась раньше срока и ее поместили в специальный бокс в роддоме. Кормили малышку медсестры из бутылочки, а мать к ней не пускали. При этом в момент оформления женщину предупредили, что в отделении есть матери с ВИЧ.

С тех пор прошло четыре года, девочка все это время постоянно болела. Когда ее повезли на лечение в Москву, то там в ходе обследования выяснилось, что у ребенка ВИЧ.

Мать девочки уверена, что ребенка заразили медсестры в роддоме, перепутав бутылочки и накормив девочку молоком чужой женщины, у которой был ВИЧ. Женщина утверждает, что все бутылочки хранились там в одном холодильнике.

По данному факту возбуждено уголовное дело. К проверке подключились прокуратура и Минздрав.

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