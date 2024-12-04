Медсестры роддома накормили ребенка молоком чужой женщины с ВИЧ

Как сообщает Телеграм-канал Mash, девочка родилась раньше срока и ее поместили в специальный бокс в роддоме. Кормили малышку медсестры из бутылочки, а мать к ней не пускали. При этом в момент оформления женщину предупредили, что в отделении есть матери с ВИЧ.