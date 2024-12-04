Пьяный помощник российского депутата устроил скандал в самолете

На днях в Красноярском крае пьяный депутат из Ачинского района Павел Переверзев обматерил свою соседку по дому при сотрудниках Росгвардии. На кадрах видно, как, судя по поведению, нетрезвый мужчина с голым торсом общается с женщиной на повышенных тонах. Его возмутило то, что прибывшие оперативники заставили его выйти из квартиры, где утром продолжалось празднование.