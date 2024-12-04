Прилетевший в Минск итальянец пытался ввести 70 кило продуктов без декларации

Итальянец выбрал зеленый коридор, то есть указал тем самым, что не ввозит в Беларусь ничего, что требует и подлежит декларированию. В его багаже, как оказалось потом, находились десятки килограммов сыра, свежих трюфелей, прошутто, колбасы. Привез мужчина также и несколько литров оливкового масла, были в ассортименты и алкогольные напитки.