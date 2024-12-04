Прилетевший в Минск итальянец пытался ввести 70 кило продуктов без декларации

Гражданин Италии, который прилетел рейсом из Стамбула в Национальный аэропорт Минска, пытался, как рассказали таможенники, ввести сразу 70 килограммов продуктов питания без декларирования.
Итальянец выбрал зеленый коридор, то есть указал тем самым, что не ввозит в Беларусь ничего, что требует и подлежит декларированию. В его багаже, как оказалось потом, находились десятки килограммов сыра, свежих трюфелей, прошутто, колбасы. Привез мужчина также и несколько литров оливкового масла, были в ассортименты и алкогольные напитки.
«Количество товара не может вызвать никаких сомнений в отнесении его к коммерческой партии. На продукты питания еще и не было документов, подтверждающих их безопасность для потребления», — прокомментировали таможенники.
Интересно, что в ходе опроса итальянец не стал скрывать: продукты он, в конечном счете, везет в соседнюю с Беларусью Россию «для реализации в одной из сети итальянских ресторанов».
Общая стоимость деликатесов превышает 50 тысяч рублей.
В отношении итальянца в Беларуси начат административный процесс, в перспективе он выплатит штраф в размере до 30% от стоимости продуктов.
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