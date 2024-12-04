Застрял в грязи и не смог выбраться: В Молдове спасатели вытащили мужчину из толстого слоя ила

В Теленештском районе спасли мужчину, застрявшего в грязи у берега пруда, — сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций.
В ГИЧС рассказали, что вызов в службу 112 поступил в 13:21.
«Прибыв на место они увидели, что мужчина застрял в грязи на расстоянии около 50 метров от берега и не мог выбраться самостоятельно. Сотрудники ГИЧС с помощью специального оборудования вытащили мужчину на берег и передали врачам»,
— рассказали в Гениснпекторате чрезвычайных ситуаций.
Врачи оказали мужчине необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций напомнил гражданам о рисках, вызванных колебаниями температуры, и рекомендовал избегать пребывания и передвижения по водоемам. Рыбакам советуют отказаться от подледной рыбалки и любых других активностей на льду.