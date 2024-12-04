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В Нью-Йорке застрелили главу крупной страховой компании

В Нью-Йорке неизвестный застрелил главу страховой компании UnitedHealthcare.

Источник: © РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 4 дек — РИА Новости. Неизвестный на Манхэттене в Нью-Йорке застрелил главу крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, предполагаемого преступника ищут, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации телеканала, инцидент произошел, когда Томпсон направлялся на конференцию в отель New York Hilton. Неизвестный открыл огонь с расстояния 20 футов (примерно 6 метров), сделав несколько выстрелов и ранив главу компании.

«По данным полиции Нью-Йорка, 50-летний мужчина был ранен в грудь и доставлен в больницу Маунт-Синай, где он был объявлен мертвым», — пишет СМИ.

Злоумышленника ищет полиция, добавили там же.