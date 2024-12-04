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«Навсегда останется добрым»: в Башкирии похоронили погибшего на СВО 22-летнего Андрея Бочарова

В зоне СВО погиб 22-летний контрактник Андрей Бочаров из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецком районе Башкирии простились с 22-летним участником спецоперации Андреем Бочаровым. Молодого человека не стало в ноябре этого года во время боевых действий.

Известно, что военнослужащий окончил восьмую школу в Белорецке, а затем поступил в архитектурный колледж. В 2021 году отправился служить в армию, а затем, через два месяца, подписал контракт. В зоне СВО он служил в мотострелковом отделении.

Все, кто знал Андрея Бочарова, говорят о нем лишь хорошее. По их словам, он был добрым, отзывчивым, душой компании. Именно таким ярким и светлым человеком близкие запомнят погибшего бойца.

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