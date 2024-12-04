Лжеброкеры выманили у жителей Башкирии почти 1,5 млн рублей

Четверо жителей Кумертау стали жертвами лжеброкеров. Аферисты обманули своих жертв и выманили у них крупную сумму денег.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, одной из пострадавших оказалась 61-летняя женщина, которая хотела заработать на инвестициях. С ней связался незнакомец и представился специалистом по продаже валюты. Доверившись мошеннику, пенсионерка привлекла еще троих «доверенных лиц», которые взяли кредиты и перевели деньги аферистам. Это мошенники объяснили тем, что процедура необходима для вывода денег. Так, например, сосед женщины отдал ей 700 тысяч рублей.
Всего же жители Кумертау обогатили аферистов на 1,5 млн рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.