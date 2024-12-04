Лжеброкеры выманили у жителей Башкирии почти 1,5 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, одной из пострадавших оказалась 61-летняя женщина, которая хотела заработать на инвестициях. С ней связался незнакомец и представился специалистом по продаже валюты. Доверившись мошеннику, пенсионерка привлекла еще троих «доверенных лиц», которые взяли кредиты и перевели деньги аферистам. Это мошенники объяснили тем, что процедура необходима для вывода денег. Так, например, сосед женщины отдал ей 700 тысяч рублей.