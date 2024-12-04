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В Ростове-на-Дону сгорела легковушка

В Ростове-на-Дону в районе рынка Темерник сгорел автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону произошел пожар в автомобиле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером на улице Лелюшенко в районе рынка Темерник.

По предварительной информации ведомства, автомобиль начал полыхать около 18 часов вечера. Из-под капота повалил дым, а затем машины вспыхнула. Очевидцы вызвали на место ЧП экстренные службы. Буквально за несколько минут огонь охватил часть автомобиля. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить пламя. Спустя 20 минут возгорание ликвидировали.

На месте ЧП работали четыре спасателя и одна спецмашина. К счастью, обошлось без пострадавших.