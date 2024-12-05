На улице Московской в Краснодаре продолжают устранять провал грунта

Из-за перекрытия трамвайного движения на ул. Московской был организован временный автобусный маршрут № 0 (КубГТУ — Петра Метальникова). На маршруте работают четыре автобуса большой вместимости с интервалом 15 минут. С 5 декабря для улучшения транспортного сообщения добавят еще два дополнительных автобуса.