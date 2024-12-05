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Самарцев предупреждают о росте мошенничества с красной икрой

Обманщики используют психологию покупателей.

Источник: Reuters

Как правило, аферисты обманывают жертв заниженными ценами, а также действуют через интернет. Специалисты в области кибербезопасности отмечают рост фишинговых сайтов и мошеннических Telegram-каналов, которые выдают себя за легальные магазины.

Обманщики используют психологию покупателей, стремящихся быстро и выгодно приобрести икру. Они создают привлекательные веб-сайты и страницы в соцсетях с заманчивыми предложениями.

Помимо финансовых потерь, самарцы рискуют получить некачественный или испорченный продукт с неизвестными условиями хранения.