Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели потушили загоревшийся гараж ангарного типа в Минском районе

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе спасатели ликвидировали возгорание гаража ангарного типа. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: МЧС

Пожар был ликвидирован в металлическом гараже ангарного типа размером 6×20 м. Огонь уничтожили находившиеся внутри два легковых автомобиля.

В ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина произошедшего.

пожары
МЧС