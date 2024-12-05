Спасатели потушили загоревшийся гараж ангарного типа в Минском районе

Пожар был ликвидирован в металлическом гараже ангарного типа размером 6×20 м. Огонь уничтожили находившиеся внутри два легковых автомобиля.
В ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина произошедшего.
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе спасатели ликвидировали возгорание гаража ангарного типа. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Пожар был ликвидирован в металлическом гараже ангарного типа размером 6×20 м. Огонь уничтожили находившиеся внутри два легковых автомобиля.
В ЧП никто не пострадал. Устанавливается причина произошедшего.