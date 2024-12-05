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В Волгограде осудили похитителя сливочного масла, сыра и шампуней

За совершение серий краж продуктов питания и бытовой химии в больших количествах из местных магазинов местному жителю судом назначено 250 часов обязательных работ.

Так, с декабря 2023 года по май 2024 года волгоградец совершал мелкие хищения в супермаркетах, за что его привлекли к ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ.

А 14 мая текущего года он, находясь в одном из сетевых магазинов в Дзержинском районе, похитил в отделе косметической продукции 12 шампуней двух популярных марок на сумму 4606 рублей.

На следующий день он снова пришел в тот же магазин и похитил 19 упаковок сыра на сумму 2 040 рублей. А 12 июня, придя уже в другой супермаркет, злоумышленник похитил 20 упаковок сливочного масла на сумму 3483 рубля.

Как сообщает пресс-служба Дзержинского районного суда, в своей вине мужчина сознался. Суд по ст. 158.1, ч. 1, ст. 158 УК РФ назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ со штрафом в размере 25 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.