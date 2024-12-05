В Свердловской области за пощечину ученику осудили замдиректора школы

В Туринске суд вынес приговор в отношении замдиректора школы в селе Липовское по делу о применении насилия к ученику.
По данным суда, 11 ноября 2023 года заместитель директора школы увидела, что во время перемены восьмиклассник пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи. После чего она сделала ученику замечание, а затем схватила его за шею, прижала к стене и ударила по лицу не менее двух раз.
Замдиректора отстранили от работы в мае 2024 года.
Женщину признали виновной по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».
— Суд удовлетворил иск прокуратуры, взыскав с осужденной в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Женщине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на год.