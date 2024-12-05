В Свердловской области за пощечину ученику осудили замдиректора школы

По данным суда, 11 ноября 2023 года заместитель директора школы увидела, что во время перемены восьмиклассник пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи. После чего она сделала ученику замечание, а затем схватила его за шею, прижала к стене и ударила по лицу не менее двух раз.