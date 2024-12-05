Британскую рок-группу Sports Team ограбили с пистолетом в первый день тура

Британская рок-группа Sports Team стала жертвой вооруженного ограбления в понедельник, в первый день своего тура по США. Инцидент произошел средь бела дня в Калифорнии, когда музыканты остановились возле кафе, чтобы выпить кофе.
Коллектив, включающий фронтмена Алекса Райса, гитаристов Роба Кнаггса и Генри Янга, басиста Оли Дьюдни, барабанщика Эла Гринвуда и клавишника Бена Мака, прибыл в Калифорнию перед своим первым концертом в Сакраменто. Остановившись у Starbucks в городе Вальехо, примерно в часе езды от места предстоящего шоу, музыканты стали жертвами нападения: их фургон подрезала машина, из которой вышли вооруженные люди.
Нападавшие угрожали участникам группы оружием, когда те вышли из своего транспортного средства. Камера наблюдения на автозаправочной станции зафиксировала происходящее. По словам Алекса Райса, воры забрали ноутбуки, мониторы, фотоаппараты и другие личные вещи. Тем не менее, музыканты выпустили заявление, в котором подчеркнули, что, хотя их лишили материальных ценностей, их способность играть рок-н-ролл осталась с ними. Несмотря на произошедшее, группа смогла выступить на концерте в Сакраменто вечером того же дня.
Музыканты также выразили удивление равнодушием очевидцев, которые, по их словам, просто наблюдали за преступлением, не предпринимая никаких действий.
Группа Sports Team, известная такими хитами, как M5, The Drop и Here’s the Thing, в 2020 году была номинирована на Mercury Prize — престижную музыкальную премию, отмечающую лучшие британские и ирландские коллективы. Их дебютный альбом Deep Down Happy занял вторую строчку в британском чарте, а пластинка Gulp! 2022 года вошла в тройку лидеров.
Ранее сообщалось, как в Краснодаре вооруженный ножом мужчина в маске ограбил секс-шоп, сказав, что он маньяк.