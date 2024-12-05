Британскую рок-группу Sports Team ограбили с пистолетом в первый день тура

Нападавшие угрожали участникам группы оружием, когда те вышли из своего транспортного средства. Камера наблюдения на автозаправочной станции зафиксировала происходящее. По словам Алекса Райса, воры забрали ноутбуки, мониторы, фотоаппараты и другие личные вещи. Тем не менее, музыканты выпустили заявление, в котором подчеркнули, что, хотя их лишили материальных ценностей, их способность играть рок-н-ролл осталась с ними. Несмотря на произошедшее, группа смогла выступить на концерте в Сакраменто вечером того же дня.