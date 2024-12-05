МВД Грузии задержало оппозиционера Элисашвили по уголовному делу

По данным ведомства, Алеко Элисашвили 2 декабря напал на председателя «Национального конгресса азербайджанцев Грузии» Али Бабаева около аптеки в центре Тбилиси и нанес ему телесные повреждения.
«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью “а” части 2 статьи 156 УК, что подразумевает “преследование с применением насилия”, — отмечено в заявлении.
Элисашвили грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Кроме того, МВД Грузии в среду задержало на митинге в Тбилиси члена оппозиционной партии «Ахали» Зураба Датунашвили во время потасовки. По данным грузинских телекомпаний, в среду также был задержан еще один лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия, который помешал правоохранителям провести обыск в офисе оппозиционеров.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.