МВД Грузии задержало оппозиционера Элисашвили по уголовному делу

Кроме того, МВД Грузии в среду задержало на митинге в Тбилиси члена оппозиционной партии «Ахали» Зураба Датунашвили во время потасовки. По данным грузинских телекомпаний, в среду также был задержан еще один лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия, который помешал правоохранителям провести обыск в офисе оппозиционеров.