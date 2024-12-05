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МВД Грузии задержало оппозиционера Элисашвили по уголовному делу

ТБИЛИСИ, 5 дек — РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александра Элисашвили за уголовное преступление, отмечено в заявлении министерства внутренних дел.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, Алеко Элисашвили 2 декабря напал на председателя «Национального конгресса азербайджанцев Грузии» Али Бабаева около аптеки в центре Тбилиси и нанес ему телесные повреждения.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью “а” части 2 статьи 156 УК, что подразумевает “преследование с применением насилия”, — отмечено в заявлении.

Элисашвили грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, МВД Грузии в среду задержало на митинге в Тбилиси члена оппозиционной партии «Ахали» Зураба Датунашвили во время потасовки. По данным грузинских телекомпаний, в среду также был задержан еще один лидер оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия, который помешал правоохранителям провести обыск в офисе оппозиционеров.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.