Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Омаров был заключен под стражу в начале июля по обвинению в мошенничестве в крупном размере (3 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В октябре ему продлили арест до 5 декабря.
«Советский районный суд Махачкалы продлил Магомеду Омарову меру пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в суде.
По версии следствия, Омаров с июля 2016 по август 2022 года вместе с сообщниками фиктивно трудоустроил двух односельчан на должность водителей редакции местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные средства на общую сумму более 695 тысяч рублей. Кроме того, Омаров совместно с гендиректором строительной компании и другими неустановленными людьми в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием в селе Сергокала стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын Магомеда Омарова Осман.
На фоне сообщений об участии родственников Омарова в терактах в Дагестане президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение исключить его из партии за «дискредитирующие “Единую Россию” действия». Затем глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
В настоящее время под следствием также находятся супруга Омарова и его сын Адилпаша. Жена подозревается в растрате более 121 тысячи рублей и служебном подлоге, будучи заведующей детским садом, сейчас она под домашним арестом. Сыну инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, он под стражей.