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В Белоруссии задержали двух человек за финансирование ВСУ

У задержанных изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии задержали двух жителей Могилева, которых подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале внутренних войск МВД страны.

В рамках операции сотрудники ДФР КГК при поддержке бойцов отдельного отряда специального назначения «Рысь» задержали подозреваемых, которые, по информации, финансировали ВСУ и экстремистские организации, состоящие из беглых белорусов.

Во время задержания у граждан были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, использовавшиеся для осуществления преступной деятельности, а также наличные средства в размере 62 970 долларов США и 4 300 белорусских рублей.

Ранее Ростовский областной суд вынес приговор жительнице Запорожской области Нонне Галке, по просьбе сына — военнослужащего ВСУ, собиравшей сведения о местах дислокации и перемещениях подразделений армии России.