Экс-главе Сергокалинского района Дагестана продлили арест

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову продлили арест по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе Советского районного суда Махачкалы отметили, что Омаров был заключен под стражу в начале июля по обвинениям в мошенничестве в крупном размере и отмывании денежных средств, полученных преступным путем организованной группой.
В октябре суд продлил ему арест до 5 декабря. Судебные представители сообщили, что меры пресечения были продлены, и Омаров останется под стражей.
Напомним, в июле суд постановил поместить Магомеда Омарова под стражу до 5 сентября. Экс-глава Сергокалинского района обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, о его аресте ходатайствовало следствие.