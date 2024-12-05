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При стрельбе в школе США пострадали двое учащихся

Предполагаемый стрелок был взят под стражу.

Источник: Аргументы и факты

Двое студентов пострадали в результате перестрелки в школе Feather River, расположенной в Палермо, Калифорния, сообщили представители офиса шерифа округа Бьютт.

Согласно данным из офиса шерифа, предполагаемый стрелок был взят под стражу. На данный момент информация о состоянии раненых учащихся не разглашается.

Город Палермо находится на северном расстоянии около 40 километров от Мэрисвилла и приблизительно в 100 километрах на север от Сакраменто. Сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия и занимаются расследованием.

Причины, побудившие стрелка совершить данный поступок, до сих пор остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, произошедшей в воскресенье на территории кампуса университета Таскиги в американском штате Алабама, один человек погиб, ещё 16 получили ранения.