Правоохранители в Тбилиси задержали оппозиционера Элисашвили

Напомним, что в Грузии продолжаются протесты. Они связаны с решением премьер-министр приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Противостояние наблюдается между протестующими, которые используют камни, петарды, «коктейли Молотова», и силовиками. Она отвечают спецтехникой и водометами.