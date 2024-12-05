Участники акции протеста в Тбилиси разошлись

В акции участвовало несколько тысяч протестующих, они на всю ночь перекрыли движение по проспекту Руставели около парламента Грузии. Полиция, в свою очередь, блокировала движение по проспекту со стороны площадей Руставели и Свободы, а также переулков, выходящих на проспект. Однако в ход митинга полиция, в отличие от всех предыдущих ночей, так и не вмешалась.