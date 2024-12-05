Погибшую туристку из Новосибирска похоронили в Таиланде

4 декабря 2024 года в Таиланде простились с погибшей туристкой из Новосибирска, 24-летней Камиллой. Напомним, на острове Самуи девушка медитировала на скале, но мощная волна унесла её в море.
Тело обнаружили спустя двое суток. Трагедия произошла 29 ноября 2024 года.
По данным НГС, погибшую кремировали, её прах хотят развеять над океаном. По словам подруги, Камилла увлекалась буддизмом и сама об этом говорила.
На остров девушка приехала с женихом, чтобы сыграть свадьбу. Ранее «АиФ-Новосибирск» опубликовал большой материал с подробностями несчастного случая, унёсшего жизнь молодой девушки.