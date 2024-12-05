Житель Красноярска случайно застрелил друга из пистолета

По информации ведомства, ночью трое друзей устроили застолье с алкоголем. Выпив, они решили пострелять из пистолета, и завязалась шуточная борьба за оружие — двое приятелей выясняли, кто из них будет стрелять первым. В это время один из них случайно нажал на спусковой крючок, и пуля попала в грудь другому. Он умер на месте происшествия.