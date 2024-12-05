Террористу Брейвику отказали в досрочном освобождении

Норвежский суд отклонил запрос Андерса Брейвика, террориста, осужденного за теракты в 2011 году, о досрочном освобождении, поданный в июне.
В своем решении судьи, согласившись с заключениями экспертов, указали на продолжающуюся угрозу, которую он представляет для общества.
Как сообщает NRK, суд признал, что Брейвик по-прежнему представляет опасность.
Представители Брейвика заявили о намерении обжаловать это решение. Он утверждает, что за годы пребывания в одиночном заключении его психическое состояние ухудшилось, что привело к попытке самоубийства. Брейвик выразил извинения перед семьями жертв и заявил, что отошел от насилия, однако продолжает утверждать, что его атака 22 июля 2011 года была «необходимым и жестоким» шагом, усилившим крайне правые идеологии, с которыми он себя ассоциирует.
Также он сохраняет свои антииммигрантские взгляды, продвигая идеи возвращения «кельтско-германских земель» и изгнания мигрантов из Европы, что он продемонстрировал на одном из судебных заседаний, предъявив лист с такими заявлениями.
Кроме того, в феврале 2024 года Брейвик проиграл иск против норвежских властей, в котором требовал улучшения условий содержания в тюрьме и права общения с другими заключенными. В тюрьме Рингерике, где он отбывает наказание, Брейвик содержится в отдельном здании с несколькими комнатами, тренажерами, кухней, телевизором, игровой приставкой и компьютером. Также у него есть две морские свинки.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали четверых членов баталхаджинской террористической организации* по подозрению в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».
*Организация, признанная террористической в РФ.