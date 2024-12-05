Террористу Брейвику отказали в досрочном освобождении

Представители Брейвика заявили о намерении обжаловать это решение. Он утверждает, что за годы пребывания в одиночном заключении его психическое состояние ухудшилось, что привело к попытке самоубийства. Брейвик выразил извинения перед семьями жертв и заявил, что отошел от насилия, однако продолжает утверждать, что его атака 22 июля 2011 года была «необходимым и жестоким» шагом, усилившим крайне правые идеологии, с которыми он себя ассоциирует.