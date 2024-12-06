МВД опровергло появление в России нового опасного наркотика

Информация о заполнении рынка наркотиков в России «новым» аналогом мефедрона — клефедроном — не соответствует действительности, сообщили РБК в МВД.
Ранее «Лента.ру» писала, что российским наркозависимым под видом мефедрона стали чаще продавать клефедрон — более дешевый, простой в производстве и опасный аналог.
«На протяжении ряда лет наркотические средства амфетаминовой группы, к которым в том числе относятся клефедрон и мефедрон, составляют более 90% от всех изымаемых органами внутренних дел Российской Федерации синтетических наркотиков. Утверждение, что доля клефедрона в незаконном обороте преобладает над мефедроном, также не соотносится со статистическими показателями, которые формируются на основе результатов экспертных исследований. Доля изъятия мефедрона в общей массе синтетических наркотических средств за десять месяцев текущего года составила 29,5%, в 2023 году — 43,6%», — сообщили в ведомстве.
Мефедрон — искусственный аналог амфетамина (это вещество внесено в список психотропных веществ, оборот которых в России запрещен), может входить в состав так называемых солей. Вызывает нарушения в работе сердца, печени, почек, нервной системы и психики.
Еще один изымаемый наркотик — эфедрон (и его производные). В прошлом и текущем году его доля от всех изъятых синтетических наркотических средств была незначительной, в 2024-м она составила 3,3%, в 2023-м — 0,9%.
«Лента.ру» писала, что из-за блокировки поставок прекурсоров для мефедрона из Шанхая в Россию ему начали искать замену, и ей стал клефедрон. Его синтез состоит из меньшего количества этапов, для него проще найти прекурсоры. Однако в клефедроне есть атом хлора, что делает наркотик более токсичным, чем мефедрон.
Один из криминалистов МВД на условиях анонимности рассказал изданию, что сейчас в российских регионах реальная доля изымаемого мефедрона может составлять только 10−15%. Остальные вещества, что продаются и поступают на исследования, все чаще оказываются клефедроном.