МВД опровергло появление в России нового опасного наркотика

«На протяжении ряда лет наркотические средства амфетаминовой группы, к которым в том числе относятся клефедрон и мефедрон, составляют более 90% от всех изымаемых органами внутренних дел Российской Федерации синтетических наркотиков. Утверждение, что доля клефедрона в незаконном обороте преобладает над мефедроном, также не соотносится со статистическими показателями, которые формируются на основе результатов экспертных исследований. Доля изъятия мефедрона в общей массе синтетических наркотических средств за десять месяцев текущего года составила 29,5%, в 2023 году — 43,6%», — сообщили в ведомстве.