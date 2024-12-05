Малолетней девочке из Владивостока отказали в лечении черепно-мозговых травм после ДТП

Девочку, которой на момент ДТП было два года, хотели госпитализировать в нейрохирургическое отделение: ей диагностировали сотрясение головного мозга и гематому затылочной области. Но ребёнка определили в травматологическое отделение, исключив из медицинской документации сведения о травмах головы. Более года девочка не получает надлежащего лечения, её состояние ухудшается.
До сих пор никто не понёс ответственности за эту грубую халатность, расследование затянулось. Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя краевого управления Следственного комитета РФ Алексея Кузьмичева принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу и представить об этом доклад.
Напоминаем, то самое ДТП произошло в микрорайоне Снеговая Падь на улице Анны Щетининой (изначально сообщалось, что пострадал мальчик, а не девочка). Полиция отмечала, что у малыша диагностировали сотрясение мозга, но вред здоровью ребёнка тогда оценивался как лёгкий. Было возбуждено дело об административном нарушении в связи с травмированием пешехода и побегом водителя с места аварии.