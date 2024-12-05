Малолетней девочке из Владивостока отказали в лечении черепно-мозговых травм после ДТП

Малолетняя девочка, которую в июле 2023 года во Владивостоке сбила машина на придомовой территории, до сих пор не получает необходимой медицинской помощи, её состояние ухудшается, и после освещения ситуации в СМИ и социальных сетях председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил коллегам из Приморского края расследовать уголовное дело по этому факту, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ведомство.