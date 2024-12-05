Арестован бывший глава департамента МГТУ «Станкин» по делу о коррупции

По версии ведомства, оба сотрудника университета договорились с предпринимателем Александром Кручининым о передаче взятки для успешного завершения аукциона. Кручинин получил деньги от Людкова в августе 2020 года, после чего был задержан правоохранителями, отказываясь признавать вину. Он утверждал, что деньги предназначались для подготовки документации аукциона. Следствие по делу завершится в феврале 2025 года.