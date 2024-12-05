Богомаз: силы ПВО за час уничтожили девять БПЛА над Брянской областью

Ночью ПВО России в течение часа уничтожила девять беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области», — написал Богомаз.
Губернатор также добавил, что пострадавших и разрушений нет, и в регионе продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что над шестью регионами сбили 24 беспилотника ВСУ. Они были перехвачены над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями и Краснодарским краем.