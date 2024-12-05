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Богомаз: силы ПВО за час уничтожили девять БПЛА над Брянской областью

Пострадавших и разрушений нет.
Источник: Аргументы и факты

Ночью ПВО России в течение часа уничтожила девять беспилотников над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области», — написал Богомаз.

Губернатор также добавил, что пострадавших и разрушений нет, и в регионе продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что над шестью регионами сбили 24 беспилотника ВСУ. Они были перехвачены над Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями и Краснодарским краем.