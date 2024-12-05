Маршрутка съехала с дороги и врезалась в дерево по дороге из Улан-Удэ в Иркутск

Маршрутный автобус съехал с дороги в Слюдянском районе, есть пострадавший. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все около 3:35 5 декабря на 135 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал».
— По предварительной информации, водитель междугороднего микроавтобуса, следовавшего из Улан-Удэ в сторону Иркутска, не справился с управлением и съехал с проезжей части, после врезался в дерево, — рассказывают в ведомстве.
В аварии пострадал один пассажир. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
Помощь понадобилась одному из двух пассажиров, что находились в салоне. 45-летний водитель не пострадал. Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств, при наличии оснований примут меры реагирования в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что землетрясение силой два балла произошло в Иркутской области утром 5 декабря 2024. Интенсивность в эпицентре 6,1 балла.