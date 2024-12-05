В Емельяновском районе произошло два смертельных ДТП

В Емельяновском районе за вечер произошло два ДТП, в которых погибли люди.
Первая авария случилась 4 декабря в районе 18:00 на автодороге «Обход г. Красноярска в составе Р-255 “Сибирь”, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края. 38-летний водитель на Nissan ехал со стороны пос. Емельяново в направлении г. Иркутска. На 10 км + 590 м он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с грузовиком “Volvo fh-truck”, который ехал навстречу.
В результате водитель легковой машины погиб, пассажир госпитализирован.
Второе ДТП случилось тоже 4 декабря в районе 19 часов. На 26 км трассы «Красноярск — Енисейск» столкнулись Toyota Caldina и Suzuki Grand Vitara.
Погибла 58-летняя пассажирка Toyota. Госпитализированы три человека.