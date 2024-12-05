В Емельяновском районе произошло два смертельных ДТП

Первая авария случилась 4 декабря в районе 18:00 на автодороге «Обход г. Красноярска в составе Р-255 “Сибирь”, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края. 38-летний водитель на Nissan ехал со стороны пос. Емельяново в направлении г. Иркутска. На 10 км + 590 м он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с грузовиком “Volvo fh-truck”, который ехал навстречу.