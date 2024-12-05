Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за дела 13-летнего подростка

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — сказал Кадыров.