Кадыров раскритиковал глав СК и МВД из-за дела 13-летнего подростка

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — сказал Кадыров.
В отношении Муслима Мурдиева ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по четырем эпизодам преступлений. Подросток обвиняется в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия ко гражданам с группой лиц по сговору. В течение семи месяцев он пребывает под домашним арестом. Вместе с ним по делу проходят еще четыре человека.
По словам Мурдиева, он заступался за друга, на которого напал провокатор драки, снятой на камеру мобильного телефона. Эта запись послужила поводом для уголовного дела.