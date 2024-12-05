Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае пропал 24-летний мужчина с татуировкой «Цезарь»

Игорь Расторгуев ушёл из дома вечером 2 декабря.

Источник: Соцсети

В Пермском крае 2 декабря пропал 24-летний Игорь Расторгуев, сообщили в поисковом отряде «Регион59».

По данным поисковиков, Игорь Евгеньевич Расторгуев около 20:00 2 декабря ушёл из дома на улице Новой в посёлке Ергач Кунгурского муниципального округа — с тех пор ничего о его местоположении неизвестно.

Мужчина худощавого телосложения, его рост 175 сантиметров, глаза карие, волосы русые. В качестве особых примет в ориентировке указаны татуировки: тату в виде зверя на правом предплечье и тату «Цезарь» на запястье. В день пропажи Игорь Растеряев был одет в футболку цвета хаки, спортивные штаны и кирзовые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Растеряева, просят сообщить об этом по телефонам:

02, 102 — полиция;

112 — единая дежурно-диспетчерская служба;

+7 (342) 241−36−40 — бюро регистрации несчастных случаев в Перми;

8−912−880−41−60 — волонтёры;

8−958−244−12−84 — инфорг Юлия.