В Пермском крае пропал 24-летний мужчина с татуировкой «Цезарь»

В Пермском крае 2 декабря пропал 24-летний Игорь Расторгуев, сообщили в поисковом отряде «Регион59».
По данным поисковиков, Игорь Евгеньевич Расторгуев около 20:00 2 декабря ушёл из дома на улице Новой в посёлке Ергач Кунгурского муниципального округа — с тех пор ничего о его местоположении неизвестно.
Мужчина худощавого телосложения, его рост 175 сантиметров, глаза карие, волосы русые. В качестве особых примет в ориентировке указаны татуировки: тату в виде зверя на правом предплечье и тату «Цезарь» на запястье. В день пропажи Игорь Растеряев был одет в футболку цвета хаки, спортивные штаны и кирзовые сапоги.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Игоря Растеряева, просят сообщить об этом по телефонам:
02, 102 — полиция;
112 — единая дежурно-диспетчерская служба;
8−912−880−41−60 — волонтёры;
8−958−244−12−84 — инфорг Юлия.