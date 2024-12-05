В Пермском крае пропал 24-летний мужчина с татуировкой «Цезарь»

Мужчина худощавого телосложения, его рост 175 сантиметров, глаза карие, волосы русые. В качестве особых примет в ориентировке указаны татуировки: тату в виде зверя на правом предплечье и тату «Цезарь» на запястье. В день пропажи Игорь Растеряев был одет в футболку цвета хаки, спортивные штаны и кирзовые сапоги.