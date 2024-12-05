В уфимской двухэтажке произошел пожар

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали горение на площади девять квадратных метров. Хозяин квартиры получил ожоги различной степени и госпитализирован. Самостоятельно эвакуировались семь человек.
Причина произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.
Как сообщал ранее Башинформ, 1 декабря в селе Краснохолмский Калтасинского района произошел страшный пожар, в котором погибли четырехлетний мальчик и пожилая женщина. Загорелась квартира на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. Огонь быстро распространился на соседние квартиры, общие коридоры и крышу дома.