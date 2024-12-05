Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В уфимской двухэтажке произошел пожар

В Уфе, на улице Кулибина в квартире на втором этаже двухэтажного дома произошел пожар, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Источник: МЧС Башкортостан

Пожарные оперативно прибыли на место и ликвидировали горение на площади девять квадратных метров. Хозяин квартиры получил ожоги различной степени и госпитализирован. Самостоятельно эвакуировались семь человек.

Причина произошедшего устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.

Как сообщал ранее Башинформ, 1 декабря в селе Краснохолмский Калтасинского района произошел страшный пожар, в котором погибли четырехлетний мальчик и пожилая женщина. Загорелась квартира на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома. Огонь быстро распространился на соседние квартиры, общие коридоры и крышу дома.

пожары
МЧС