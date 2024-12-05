Полиция объявила в розыск мужчину, сбежавшего из-под конвоя в Алматы

«Полиция города Алматы разыскивает гражданина Аубакри К. Е. 1996 года рождения, который минувшим вечером совершил побег из автотранспорта конвоирования», — говорится в сообщении правоохранителей.
Приметы разыскиваемого: рост — 165−170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
Особые приметы: нос искривленный.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 8−701−758−67−60; 8−778−158−54−44; 254−40−42 или 102.