Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция объявила в розыск мужчину, сбежавшего из-под конвоя в Алматы

Полиция Алматы опубликовала ориентировку на мужчину, который вчера сбежал из автомобиля конвоя, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции южной столицы.

Источник: Департамент полиции Алматы

«Полиция города Алматы разыскивает гражданина Аубакри К. Е. 1996 года рождения, который минувшим вечером совершил побег из автотранспорта конвоирования», — говорится в сообщении правоохранителей.

Приметы разыскиваемого: рост — 165−170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Особые приметы: нос искривленный.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 8−701−758−67−60; 8−778−158−54−44; 254−40−42 или 102.